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суббота, 14 сентября 2019 08:16

На Лунина не расчитывают в "Вальядолиде"

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На Лунина не расчитывают в &quot;Вальядолиде&quot;
Лунин не играет в Испании второй сезон

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес Сориано рассказал о вратарской позиции в команде.

Об этом пишет "Трибуна".

"Мы полностью уверены в Масипе. Он два года провел на очень хорошем уровне. Да, Лунин очень хорошо тренируется, чем усложняет ситуацию, но сейчас мы уверены в Масипе. Пока ничего экстраординарного не произойдет, Лунину придется ждать свой шанс.

У нас много игроков, которые не играют из-за конкуренции или других моментов. Знаю, что на Лунина оказывается сильное давление. Он приехал из "Реала", но тут ему нужно соревноваться с таким важным футболистом, как Масип.

У нас есть два топ-вратаря, и мы будем выбирать. Сейчас Масип – основной, он будет продолжать играть. В Кубке будет играть Лунин", – сказал Сориано.

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Лунин еще не дебютировал за "Вальядолид", лишь трижды попадал в заявку.

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