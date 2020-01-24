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пятница, 24 января 2020 09:29

На каких условиях "Арсенал" готов приобрести защитника сборной Украины

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На каких условиях &quot;Арсенал&quot; готов приобрести защитника сборной Украины
Николай Матвиенко все ближе к лондонскому "Арсеналу". Фото: из открытых источников

Лондонский "Арсенал готов предложить 26,5 млн фунтов за защитника сборной Украины и" Шахтера" Николая Матвиенко.

Англичане не намерены выплачивать всю сумму сразу и пытаются договориться с "Шахтером" об аренде Матвиенко до конца сезона за 4,5 млн фунтов, а в соглашении будут прописаны обязательства выкупа за 22 млн фунтов, сообщает Zbirna.com.

"Шахтер" оценивает украинца в 30 млн фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги. Действующий контракт Матвиенко с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.

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В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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