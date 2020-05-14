На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко

Стефан Решко показывает фото звездного "Динамо". фото: fcdynamo.kiev.ua

Сегодня исполняется 45 лет первой победе киевского "Динамо" в Кубке кубков. Бывший защитник команды Стефан Решко вспоминает победный розыгрыш.

Стефан Михайлович, вам сразу ставили задачу победить или хотя бы дойти до финала?

В сентября 1974 года никто никаких задач не ставил, никаких накачек или чего-то подобного не было. Лобановский готовил нас к каждому конкретному сопернику. Первым выпал болгарский клуб ЦСКА "Септемврийско знаме". В те времена это был очень солидный клуб с семью игроками сборной Болгарии в составе. Первая игра в Киеве была очень тяжелой, тягучей. Мы выиграли - 1:0. На выезд в Софии ехали с тревожным сердцем. Откровенно говоря, немного опасались болгар. Но все сложилось наилучшим образом. Блохин в конце матча забил и мы снова выиграли.

Кто был сильным соперником? "Айнтрахт" из Франкфурта во втором круге, или ПСВ в полуфинале?

Однозначно голландцы. Очень качественная команда. В последние 15 минут первой киевской игры они нас сильно прихватили. Попали в штангу, забили гол из оффсайда. Но и счет уже был - 3:0. Бежать вперед не надо было.

Был момент в ответной игре, когда вопрос победителя висел на волоске?

Нет, не было. Голландцы первыми забили, но никакого преимущества у них не было. Равная игра с одинаковым количеством моментов у обеих команд. Зрителей было 24 тысячи из 40 - не слишком верили в свою команду. А потом Буряк сравнял за 15 минут до конца матча и вся интрига умерла.

Какие накачки перед финалом были? Партийные боссы заезжали?

Да нет, ничего особенного. Только на игру полетели служебным самолетом первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого. Это был Ту-134, без особых наворотов. Мы потом расспрашивали у летчиков, чем он отличался от обычного. Говорили, что может взять больше топлива, но и менее экономный. Впоследствии мы тем самолетом еще летали на матч в Исландию.

Финал играли в Швейцарии. Вы там были впервые?

Да, впервые. Страна понравилась еще из окна самолета - озера, горы, какие фермерские хозяйства и все зеленое-зеленое. Затем отпустили походить по магазинам. Часть товара продавцы выносят на улицу. Впервые увидел, как шампунем моют витрины магазинов и даже тротуар возле них. Впечатления были незабываемые.

Как Лобановский напутствовал вас перед финалом?

А он наоборот пытался снять напряжение. Уже перед выходом на поле присели на дорожку. Лобановский стал и говорит: "Никакого волнения, вышли и делаем свое дело. Играем в свою игру". Венгры тоже были серьезной командой - дорогу в финал они выбили "Ливерпуль" и "Црвену Звезду". А югославы перед этим переиграли "Реал". Однако сама игра далась не слишком трудно. Онищенко быстро забил два мяча. Поэтому в перерыве Лобановский уже не выглядел таким напряженным. Говорил спокойно играть и поймать их на контратаке. Что Блохин и сделал. Счет стал - 3:0.

Что больше всего запомнилось после финального свистка?

Круг почета. На одном из секторов стадиона в Базеле сидели венгерские эмигранты, уехавшие в Швейцарию после подавления восстания 1956 года. Всю игру болели за своих. Когда мы с кубком побежали почетный круг, они восприняли это как оскорбление. У нас полетели яблоки, бананы, другие фрукты. Пришлось срезать круг и обежать ту трибуну. Затем выпили шампанское из Кубка. Как сейчас помню, это был сладкий мускат.

Как-то Владимир Мунтян сказал, что Лобановский и Базилевич были живыми людьми и могли себе позволить выпить вместе с вами после победы.

Ничего подобного. Разве по глотку из кубка. Мы выиграли четырнадцатого вечером, а уже восемнадцатого мая должны были играть за сборную в матче отбора на Евро против Ирландии. Поэтому ни о каком гулянии речь не шла. После игры нам вручили по 700 долларов премии. Все ребята, в основном, закупили технику. Кто телевизоры брал, а я купил двойку Panasonic - радио и кассетный магнитофон, два в одном. Закупались щедро, зная, что самолет летит прямо на Киев, не будет никакой пересадки в Москве и волокиты с коробками от покупок. Этот Panasonic до сих пор у меня стоит.

Финал Кубка важнейший матч в вашей карьере?

Нет. Матчи за Суперкубок с "Баварией" были еще более эмоциональными. Я должен был опекать Герда Мюллера. Тренеры говорили: "Изучай и повторяй его движения. Иди за ним. Его посадят на скамейку запасных - и ты рядом садись". Журналисты смеялись еще больше. Кто-то говорил: "Он в душ - и ты за ним"! Но шутки шутками, а сыграть я ему не дал. Герд постоянно возмущался, что-то пытался доказать итальянском арбитру Гонеле. А тот честно судил, еще и желтую ему выписал. Где-то видел фото: я и Мюллер. Герд сидит на земле и возмущается. Динамическая такая фотография.

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Стефан Решко закончил играть за "Динамо" в 1978 году, когда был 31 год.