На финал Лиги Европы пустят болельщиков

Финал Лиги Европы состоится в Польше. Фото: REUTERS

Финал Лиги Европы сезона-2020/21 пройдет со зрителями.

Стартовала продажа билетов на финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21, который пройдет в польском Гданьске.

Стадион будет заполнен на 25% вместимости. Таким образом, на матч допустят 9,5 тысячи зрителей.

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"Два клуба, которые выйдут в финал, получат по две тысячи билетов. Еще две тысячи поступят в продажу на сайте УЕФА для широкой публики. Оставшиеся билеты зарезервированы для местного оргкомитета, УЕФА и национальных ассоциаций, коммерческих партнеров и вещателей", - говорится в заявлении УЕФА.

Все предыдущие матчи турнира в нынешнем сезоне прошли при пустых трибунах.

Финал Лиги Европы состоится 12 мая. В полуфиналах между собой играют "Арсенал" - "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" - "Рома".

Прошлогодним победителем Лиги Европы стала "Севилья", которая в финале одолела "Интер"