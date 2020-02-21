На фанатов "Бенфики" напали после матча против "Шахтера"

Полиция не смогла обеспечить безопасность фанатам "Бенфики". Фото: abola.pt

После матча в Харькове между "Шахтером" и "Бенфикой" на болельщиков гостей напали.

Досадный инцидент произошел после окончания матча, когда португальские болельщики покидали ОСК "Металлист", докладывает A Bola.

По информации португальского издания, нападение стало возможным из-за бездействия харьковской милиции. После инциндента один сторонник лиссабонцев был вынужден пройти медицинское обследование.

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Поединок завершился победой донецкой команды со счетом 2:1 .Ответный матч состоится 27 февраля. Начало игры - в 20:00.