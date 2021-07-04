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воскресенье, 04 июля 2021 18:56

На Евро-2020 сборная Украины заработала € 16 млн

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На Евро-2020 сборная Украины заработала € 16 млн
За выход в четвертьфинал украинская команда заработала €3,25 млн. Фото: ua.news

На Евро-2020 сборная Украины заработала €16 млн.

В частности, за участие в турнире украинская команда заработала €9,25 млн. Об этом сообщается на официальном сайте УEФА.

Победа над Северной Македонией (2:1) принесла €15 млн, выход в 1/8 еще €2 млн.

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За выход в четвертьфинал команда Андрея Шевченко заработала €3,25 млн.

Все деньги получит Украинская ассоциация футбола, которая будет заниматься их распределением.

Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, отреагировала на поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020. Пазик отметила, что гордится тем, что показала украинская команда.

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Дата
04
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