Официальная беларуская символика является предметом издевательств. Фото: ФОТО: HOCKEY.BY

Власти столицы Латвии Риги, где проходит чемпионат мира по хоккею, убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится белый флаг Олимпийского комитета России.

Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная России выступает на турнире под символикой ОКР.

Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг с гербом "Погонь". Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.

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На чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси сыграла два тура. В первой игре беларусы уступили Словакии со счетом – 2:5, а во второй победили Швецию – 1:0. Евопейкие политики требуют изгнать сборную Беларуси после вчерашнего инцидента из самолетом.