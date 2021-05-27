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четверг, 27 мая 2021 07:51

"Мы заслужили эту победу" - тренер "Вильярреала" о выиграше Лиги Европы

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&quot;Мы заслужили эту победу&quot; - тренер &quot;Вильярреала&quot; о выиграше Лиги Европы
Унаи Эмери выиграл четвертую Лигу Европы в своей карьере. Фото: REUTERS

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в Лиге Европы.

В финальном поединке испанцы в серии пенальти смогли одолеть "Манчестер Юнайтед".

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"Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся "Вильярреалом". Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра", - цитирует Эмери сайт УЕФА.

Основное время матча завершилось вничью -1:1. В серии пенальти точнее были футболисты "Вильярреала" -11:10.

В прошлом году победителем турнира была испанская "Севилья", которая в финале одолела "Интер" 3:2.

Тренер "Вильярреала" Унаи Эмери выиграл четвертую Лигу Европу в своей карьере. Три предыдущих раза он получал трофей с "Севильей".

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