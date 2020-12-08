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вторник, 08 декабря 2020 08:43

Мы справимся с Украиной – вратарь сборной Боснии

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Мы справимся с Украиной – вратарь сборной Боснии
Ибрагим Шехич играл за азербайджанский "Карабах". Фото "Карабах"

Голкипер сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Шехич прокомментировал жеребьевку квалификации ЧМ-2022.

"Это сложная группа, мы хотели попасть в группу с Данией или Словакией. Мы сыграем с чемпионами мира, это будет интересный матч. Мы уже играли с сильными соперниками в Лиге Наций, поэтому готовы к этому. Я надеюсь, что с новым тренером мы соберем новую достойную команду и выйдем на чемпионат мира.

Мы знаем финнов, играли с ними и победили со счетом 4:1, могли забить им еще один гол. Мы также доминировали в ответном матче в Финляндии и могли добиться лучшего результата.

Я не помню, чтобы играл с Украиной. Соперники жесткие, но у нас такой уровень, что с этими командами мы справимся, а вот с Францией будет интересно. Мы должны отличаться тактически и быть немного удачливее. Надеюсь, мы будем готовы к этим противостояниям за счет качественного анализа наших соперников", – сказал Шехич в комментарии Nova BH.

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Сборные Украины и Боснии и Герцеговины никогда не встречались ранее.

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08
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