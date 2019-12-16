Мы снесем голову Ломаченко – отец Теофимо Лопеса

Отец Теофимо Лопеса больше года обижает Ломаченко

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса заявил, что его сын одержит уверенную победу над чемпионом по версиям WBA, WBC и WBO Василием Ломаченко. Об этом пишет sport.ua



"Два года назад я сказал, что мы собираемся снести голову Ломаченко, потому что он лживый чемпион. Он никогда не сталкивался с таким бойцом, как мой сын. Мы очень голодны. Мы индейцы, мы родом из чистой крови индейцев, и мы собираемся показать Латинской Америке, что индейцы более мощные, чем европейцы.



В марте или апреле 2020 года мы закончим эру Ломаченко. Мы покончим с ним менее чем за пять раундов. Я учу своего сына стиля, не используют в боксе: оставаться перед соперником, отражать удары и использовать кулаки соперника в наших интересах. Единственный, кто так делал, это Флойд Мейвезер ", - сказал Лопес-старший.

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15 декабря Лопес во втором раунде нокаутировал Ричарда Комми и стал новым чемпионом мира. Его бой с Василием Ломаченко должен состояться в марте или апреле 2020 года.