"Мы работали, как звери" - Зинченко прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

Александр Зинченко уже 4 года играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Игрок "Ман Сити" 24-летний Александр Зинченко верит, что его команда сможет выиграть Лигу чемпионов.

29 мая команда украинском проиграла в финале турнира "Челси".

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"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы работали, как звери.

Но этого недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что "Манчестер Сити" скоро выиграет, ведь мы этого заслуживаем ", - написал Зинченко в своем Instagram.

В финале Лиги чемпионов "МС" проиграл "Челси" -1:0. Это стал первый финал для "горожан" в истории клуба. Александр Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года. До этого играл за российскую "Уфу", нидерландский ПСВ и "Шахтер".