"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину

29 июня состоялся матч Украина-Швеция в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Сборная Украины впервые в истории попала в плей-офф чемпионата Европы.
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Игра транслировалась на большом экране ТРЦ на Спортивной площади в Киеве.
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Форвард сборной Украины Артем Довбик в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 побил рекорд 1984 года французского футболиста Мишеля Платини, забив решающий гол.
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