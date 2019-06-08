"Мы пропустили два глупых мяча" – Крстаич

Сербские болельщики критиковали Крстаича еще до матча с Украиной

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал поражение своих подопечных от Украины (0:5) в матче отбора на Евро-2020.

"Хочу поздравить Украину с заслуженной победой. Я, конечно, недоволен результатом. Первые 20 минут мы играли, постоянно переходя из защиты в нападение. Потом мы пропустили 2 глупых гола" – об этом пишет X-Sport



Конечно, Украина была сильнее. Всю ответственность за это поражение я беру на себя".

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В параллельном матче нашей группы сборные Литвы и Люксембурга сыграли вничью – 1:1.