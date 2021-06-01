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вторник, 01 июня 2021 13:15

"Мы обманули болельщиков" - Зозуля остался без клуба

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&quot;Мы обманули болельщиков&quot; - Зозуля остался без клуба
Роман Зозуля 5 лет выступал в Испании. Фото: ФК "Альбасете"

Бывший форвард сборной Украины, "Динамо" и "Днепра" 31-летний Роман Зозуля остался без клуба.

Украинский нападающий объявил, что покинул испанский "Альбасете".

"Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре замечательных года! Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы обманули наш город и поклонников. Приношу извинения, потому что мы не оправдали их ожидания. В этом году у нас не получилось. Я надеюсь и уверен, что "Альбасете" вернется в Сегунду.

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Хочу поблагодарить всех за четыре года, которые я провел в этом отличном клубе и удивительном городе. Я и моя семья всегда будем помнить Альбасете. Также я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми играл. Вы были отличными партнерами и замечательными друзьями. Хочу также поблагодарить клубных врачей, физиотерапевтов, всех сотрудников клуба, всех причастных к "Альбасете". Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей. Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня, и через что нам пришлось пройти!

Хочу поблагодарить поклонников "Альбасете" за то, что вы всегда поддерживали меня и были рядом. У меня здесь много друзей. Моя семья никогда вас не забудет! "Альбасете" навсегда останется в моем сердце", - написал Зозуля в Facebook.

По итогам сезона "Альбасете" понизился в классе, выбывший из Сегунды в третий по силе дивизиона Испании.

Украинец выступал за "Альбасете" с 2017 года. В составе команды провел за все время 142 матча, забил 26 голов и отдал 11 ассистов.

В Украине выступал за "Динамо" и "Днепр". В составе сборной Украины принимал участие в Евро-2016.

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