"Мы никогда не были с ними братьями" – победитель юношеского Евро рассказал о своем отношении к России

Кирилл Петров так и не смог закрепиться в первой команде "Динамо"

Экс-защитник киевского "Динамо" Кирилл Петров, ныне выступающий за азербайджанский "Нефтчи", поделился мнением о ситуации между Украиной и Россией в связи с аннексией Крыма и ситуацией на востоке нашей страны.

"Мы никогда не были там каким-то братьями, поскольку всегда отличались: и характером, и поведением, и в других аспектах. Они братьями никогда не были для меня. Пусть моя фамилия Петров, не знаю, от которого деда оно досталась мне. Но меня здесь русским не считают - называют "Кирило".

Россиян в Азербайджане не любят. Мне рассказывали, что в 1991-м году Россия хотела захватить Азербайджан, военные почти танками давили людей, которые взявшись за руки, образовали цепь. Азербайджанцы отстояли свое право и свое государство. Сюда приезжает много русских, но они ведут себя не так как мы. Мы более приветливые и спокойные, они - значительно наглее. Поэтому всегда так было, что мы вроде бы и похожи внешне, но очень разные действительности ", - рассказал" Петров "в программе" Бомбардир ".

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Кирилл Петров является воспитанником киевского "Динамо". В Украине он выступал за "Кривбасс", "Говерлу", "Арсенал" и "Олимпик". Петров был капитаном сборной Украины Ю-19, которая победила на домашнем Евро-2009.