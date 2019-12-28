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суббота, 28 декабря 2019 13:14

Мы ненавидим русских – хоккеист сборной Чехии

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Мы ненавидим русских – хоккеист сборной Чехии
Прошлогодний чемпионат мира выиграла Финляндия. Россия была лишь третьей

Нападающий сборной Чехии Ян Еник высказался после победы над Россией (4:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею-2020. Первенство проходит в чешских городах Острава и Тршинец.

"У нас были подготовлены отчеты по сборной России. Конечно, в них была и информация по вратарям. И мы знали, что Аскаров чаще всего пропускает под ловушку. Поэтому старались бросать в эту зону". Об этом пишет mediavektor.org

"Меня вообще не удивило, что игра была настолько жесткой и где-то грязной. Мы с русскими ненавидим друг друга", – сказал Еник.

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В первый день молодежного первенства мира по хоккею Канада переиграла США – 6:4, Чехия – Россию – 4:3, а Швейцария – Казахстан – 5:3. Турнир традиционно проходит в дни новогодних праздников.

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