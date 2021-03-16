Мы не дураки, которым все по барабану" - Скрипник рассказал о целях "Зари"

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Наставник "Зари" Виктор Скрипник хочет выиграть с командой Кубок Украины и подняться выше 3-го места в турнирной таблице.

Скрипник рассказал о планах команды в текущем сезоне.

"Всегда есть давление самого на себя. Я самокритичен, хочу еще лучше. Да, мы взяли бронзу УПЛ. Но "Заря" уже выигрывала 3-е место, хочется сделать следующий шаг - 2-е место.

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Хотя я считаю, что если выиграешь Кубок - это титул, который дается тебе на всю жизнь. Когда-то "Заря" выиграет Кубок, этого нельзя отрицать. Хочется войти в историю. Давление мы создаем сами себе. Мы не дураки, которым все по барабану. Нет, мы боремся сами с собой, соперником, хотим новых вызовов. Без давления тоже нельзя", - сказал Скрипник в программе "Бомбардир".

После 18 туров "Заря" расположилась на 3-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 32 очка и имея игру в запасе. "Шахтер" идет не 2-м месте из 39 очками, а у лидера "Динамо" 43 пункта. В сезоне 2019/20 "Заря" финишировала 3-м месте, хотя до последнего тура претендовала на 2-ю строчку. В Кубу Украины "Заря" сыграет в 1/2 финала против "Александрии.