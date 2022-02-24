"Мы на своей земле и никому ее не отдадим" - "Динамо" отреагировало на вторжение России

Киевское "Динамо" выступило с патриотической позицией после открытого российского наступления на земле Украины.

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"Мы на своей земле и никому ее не отдадим! За нами - правда, за нами победа! Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они граждане величественного государства Украина!", - отметила пресс-служба "Динамо".

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.