"Мы любим все скрывать до последнего момента" – Уткин о сбитом Боинге

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
1 Просмотров: 1576
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 972
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 936
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1215
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 891
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1035
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11367
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1728
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
Удар Свитолиной признали лучшим в октябре
Удар Свитолиной признали лучшим в октябре
"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
"Ред Булл" совершил очередной разгром в Лиге чемпионов
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности
Ярмоленко снялся в детском Рождественском ролике
Ярмоленко снялся в детском Рождественском ролике
"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"
"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6435
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2844
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 0
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
четверг, 28 ноября 2019 15:43

"Мы любим все скрывать до последнего момента" – Уткин о сбитом Боинге

1 Комментировать
&quot;Мы любим все скрывать до последнего момента&quot; – Уткин о сбитом Боинге
Василий Уткин долгое время был ведущим "Футбольного клуба" на российском телевидении

Российский журналист и блогер Василий Уткин озвучил мнение о возможных санкциях в отношении российского спорта. Об этом пишет "Трибуна"

"Дисквалификация угрожает всему российскому спорту, и продлиться она может четыре года. Четыре года выступлений без флага, гимна – практически без государственной принадлежности – на крупнейших спортивных соревнованиях.

Да, это коснется не всех соревнований, но очень многих. Я вот думаю, что бы было со мной, какие я бы выбрал жизненные ориентиры.

Наверное, это крах той идеи, что спортсмены выступают за страну. Да, это один из смыслов, которые в этом сосредоточены. Но самое главное, что в этом дискредитировано – страна очень здорово подвела своих спортсменов. Они-то, возможно, ничего толком и не знали.

Сейчас говорят о том, что, возможно, более перспективны иски не о том, чтобы восстановить права России на международной арене в случае наступления самых строгих санкций, а иски со стороны спортсменов, потому что они лишаются права реализовывать свои возможности.

На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что все, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов.

Сейчас угроза дисквалификации возникла не потому, что кто-то употреблял допинг, кто-то по-разному называет допингом те или иные лекарственные средства, не потому что одним можно, а другим нельзя.

Сейчас российский спорт будет дисквалифицирован более или менее строго (скорее всего, очень строго) за то, что он не выполнил протокола передачи сведений работы Антидопинговой лаборатории за долгие годы на условиях, на которые согласился.

Ну решили вы подтасовать эту базу данных. Но что это такое? Это спецоперация. Оказывается, вы не умеете делать спецопераций. Мало того, вы делаете их на уровне своих представлений. Вы думаете, что стираете, и этого никто не заметит. А оказывается, это очень легко заметить. Оказывается, вы мухлюете и думаете, что никто не найдет. Оказывается, это для всех уже реальность – находят.

Это касается не только спорта. Эта история с желанием что-то скрывать до самого последнего момента – неважно, кто виноват, – касается и малайзийского "Боинга", того, как ведется сейчас следствие.

Мы можем по-разному относиться к тому, как устроена сейчас жизнь в России, но факт в том, что нашей страной управляют люди, которые генетически имеют прямое отношение к спецслужбам. Если они со своим прямым делом не могут справиться, как они разбираются во всем остальном? Вот эта мысль не дает мне покоя", – сказал Уткин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сборная России лучше Украины" – скандальный российский журналист

Ранее Уткин писал, что сборная России обыграет сборную Украины, если встретится с ней на Евро-2020.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы любим все скрывать до последнего момента" – Уткин о сбитом Боинге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 44021
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 21321
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 16678
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 13032
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 11718
Спорт
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА Просмотров: 225
"Динамо" и "Мальме" устроили скандал за форму
"Динамо" и "Мальме" устроили скандал за форму Просмотров: 513
"Шахтер" хочет за Тете 50 миллионов евро
"Шахтер" хочет за Тете 50 миллионов евро Просмотров: 396
Российские спортсмены могут разбежаться в другие страны
Российские спортсмены могут разбежаться в другие страны 1 Просмотров: 342
Удар Свитолиной признали лучшим в октябре
Удар Свитолиной признали лучшим в октябре
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
2
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
Голосов: 244
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua