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суббота, 09 октября 2021 11:59

Мы играем так, как при Шевченко — полузащитник Украины

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Мы играем так, как при Шевченко — полузащитник Украины
Николай Шапаренко должен быть лидером центра поля. Фото: "Обозреватель"

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Финляндии.

"Матч с французами уже забыли. Сейчас у нас не менее важный матч, так что выйдем и постараемся добыть положительный результат. Будут играть две команды, которым нужна победа. Ожидаю много борьбы. Игра в пять защитников? Мы играли так с Шевченко и сейчас продолжаем. Есть изменения, но выносить это на публику не имеет смысла", — приводит слова Шапаренко пресс-служба УЕФА.

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Матч отборочного турнира КМ-2022 Финляндия — Украина состоится сегодня, 9 октября, на стадионе "Олимпиаштадион" в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи — в 19:00

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Дата
09
октября

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

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