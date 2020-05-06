Мы 2 года жили на деньги от продажи Лунина - Рафаилов

Рафаилов известен своими неординарными выражениями. Фото ФК "Заря"

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов вспомнил о финансовых сложностях после переезда из Луганска.

Также функционер рассказал о том, как переориентировал трансферную политику клуба на заработок. Об этом пишет footballua.tv. "Еще до 2014 года мы начали искать способных и талантливых футболистов, которых можно было бы потом продать за границу. Да, нам это удавалось, хотя клуб работал с ограниченным количеством агентов. Один работал на украинском рынке, второй - на зарубежном. У нас получилось, и потом "Заря" стала играть в еврокубках, это тоже финансовые поступления. В последние годы по клубу ударило то, что "Заря" не вышла в групповой этап Лиги Европы. Но перед этим был сделан хороший трансфер - Лунин. "Заря" смогла 2 года существовать на эти деньги".

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Андрей Лунин был продан в "Реал" в 2018 году за 8,5 млн евро. Этот трансфер является самым прибыльным для луганчан. В конце марта этого года Рафаилов покинул расположение "Зари".