Мужская сборная Украины не смогла побороться за медали на Кубке мира по биатлону

Дмитрий Пидручный является лидером сборной Украины по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

Мужская сборная Украины не смогла побороться за медали в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

В шведском Эстерсунде состоялся мужской спринт в рамках 10-го этапа Кубка мира.

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Победу одержал представитель Италии Лукас Хофер. Вторым пришел швед Себастьян Самуэльссон. Замкнул тройку лидеров норвежец Тарье Бе.

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который показал только 34-й результат. Антон Дудченко и Богдан Цымбал пришли к финишу 48-м и 50-м соответственно. Артем Тищенко занял 57-е место, а Артем Прима пришел к финишу аж 83-м.

20 марта на Кубке мира по биатлону мужчины побегут гонку преследования. В копилке сборной Украины на Кубке мира - 2021 только "бронза" Юлии Джимы в спринте.