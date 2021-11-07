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воскресенье, 07 ноября 2021 19:23

Мудрик забил, а Дентиньо попрощался. "Шахтер" обыграл "Колос"

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Мудрик забил, а Дентиньо попрощался. &quot;Шахтер&quot; обыграл &quot;Колос&quot;
Марлос так и не сумел отличиться. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Ковалевке местный "Колос" – 3:1. У победителей отличились Матвиенко, Фернандо и Мудрик. У хозяев – Ильин.

Ковалевцы вышли на игру, как на последний бой. Их заряд был виден невооруженным глазом. Однако продержаться без пропущенного гола удалось чуть больше десяти минут. Матвиенко опередил защитников при подаче штрафного. У зрителей были основания полагать, что сделал он это из офсайда, но арбитры думали иначе.

Насмешила попытка арбитров с помощью VAR придумать причину отмены чистейшего мяча хозяев. Долго искали, но не смогли ничего накопать.

Прекрасный пас во время второй голевой атаки отдал Артем Бондаренко. Парень показывает, что он не без таланта. И если его полюбит Де Дзерби так, как в случае с Мудриком, то может рассчитывать на место у основания.

Сам Фернандо заслуживает только комплиментов. Впечатляет его игра без мяча. Постоянное движение, изменение векторов атаки и нацеленность на ворота позволяет надеяться, что бразилец заиграет так, что в Шахтере не заметят отсутствие Траоре.

Сам Мудрик, вдохновленный аплодисментами в Мадриде, снова забил. На высокой скорости он ворвался в штрафную и пробил Волынца, который сыграл очень слабо в этом эпизоде. А Михаил дал еще один повод пожалеть, что игрока с такой скоростью не вызывают в сборную Украины.

По словам комментаторов с клубом простился Дентиньо, у которого завершился контракт. Это был футболист огромного, но так и нереализованного таланта, запомнившеийся голами в ворота "Реала" только в предпоследний год контракта.

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"Шахтер" возглавил турнирную таблицу. И у дончан, и у киевлян по 35 набранных зачетных баллов, но у горняков лучшая разница забитых и пропущенных. Сейчас в чемпионате грядет пауза для матчей сборных.

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Дата
07
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