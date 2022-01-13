Можно больше не работать. Стало известно, сколько будет стоить "Дженоа" уволить Шевченко

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Руководству "Дженоа" придется заплатить за досрочное увольнение тренера команды 45-летнего Андрея Шевченко примерно €20 млн.

Эту сумму распределят между всем тренерским штабом украинца, сообщает TMW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко

По сообщению СМИ, Шевченко получит в Генуе €2 млн за сезон.

Бывший тренер сборной Украины подписал контракт с "грифонами" до лета 2014 года. В его штабе работали бывшие ассистенты по работе в сборной Мауро Тассотти и Андреа Адзолин.

Шевченко хотят отправить в отставку из-за неудовлетворительных результатов. "Дженоа" под руководством украинца одержал только одну победу в Кубке Италии и занимает 19-е место в Серии А.

Андрей Шевченко начал тренерскую карьеру в 2016 году. Сначала был ассистентом тренера сборной Украины, а затем возглавил национальную команду. Смог вывести сборную Украины на Евро, где команда достигла четвертьфинала. 13 января "грифоны" сыграют в Кубке Италии против "Милана". Начало игры в 22:00.