Можем иметь 5 чемпионов: промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 909
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1305
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 360
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1017
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1926
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 360
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2556
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9099
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
5
16
11
6
5
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Видео
Все видео
Двое российских футболистов избили депутата
Двое российских футболистов избили депутата
Нападающий "Арсенала" красивым голом принес команде вторую победу в сезоне
Нападающий "Арсенала" красивым голом принес команде вторую победу в сезоне
Лидер "Шахтера" получил жуткую травму, сообщили срок восстановления
Лидер "Шахтера" получил жуткую травму, сообщили срок восстановления
Шикарный гол со штрафного принес "Динамо" победу - видео
Шикарный гол со штрафного принес "Динамо" победу - видео
Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу
Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 918
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1926
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 783
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1422
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5445
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1251
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 08:05

Можем иметь 5 чемпионов: промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими

  Комментировать
Можем иметь 5 чемпионов: промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими
Промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими. Фото - sector.depo.ua

Украинские боксеры - лучшие в мире. Уже через два месяца мы потенциально можем иметь 5 чемпионов мира: к Александру Усика, Василию Ломаченко и Артёму Далакяну, который владеет чемпионским поясом WBA в суперлегком весе, могут присоединиться Сергей Деревянченко и Александр Гвоздик. Об этом заявил известный британский менеджер Эдди Хирн. Он представляет интересы обладателя титулов по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, "почетного" чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, где отдыхают Ломаченко и Усик

"Я не знаю, что у вас здесь, в Украине, есть в воде. Но ваши боксеры - лучшие в мире на данный момент! Ломаченко и Усик - мы бы хотели видеть этих ребят на поединках в Великобритании как можно чаще. Вам тоже нужны эти примеры для подражания, чтобы вдохновлять следующие поколения. И представьте, как молодые ребята с Украины говорят: "Я хочу быть новым Ломаченко. Я хочу быть следующим Усиком ". И таким образом вы сдвигаете бокс с любительского уровня. А Украина всегда была очень сильной на любительском ринге. Что касается других боксеров, я думаю, их чемпионство в основном вопрос времени. В Деревянченко - бой с Дэнни Джейкобсом 27 октября, у Гвоздика - поединок с Адонисом Стивенсоном 1 декабря. Это два поединка за чемпионские титулы, поэтому потенциально вы можете иметь 5 чемпионов мира уже в первую неделю декабря", - говорит 39-летний Хир, передает Klitshko-brothers.

Недавно, британец Эдди Хирный стал сопромоутером абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика.

Украинские чемпионы мира Василий Ломаченко и Александр Усикопинилися среди лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии читателей Sky Sports.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Можем иметь 5 чемпионов: промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Землетрясение разрушило самую большую больницу: погибли почти все медики города

Самое читаемое
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 81455
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 58960
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 52866
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 52131
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 Просмотров: 37990
Спорт
Двое российских футболистов избили депутата
Двое российских футболистов избили депутата
 Просмотров: 558
Нападающий "Арсенала" красивым голом принес команде вторую победу в сезоне
Нападающий "Арсенала" красивым голом принес команде вторую победу в сезоне
 Просмотров: 261
Стал известен срок дисквалификации Суркиса, Хацкевича и Шабанова
Стал известен срок дисквалификации Суркиса, Хацкевича и Шабанова Просмотров: 639
Лидер "Шахтера" получил жуткую травму, сообщили срок восстановления
Лидер "Шахтера" получил жуткую травму, сообщили срок восстановления
 Просмотров: 369
Звезда "Реала" открыл первую социально-спортивную школу в Украине
Звезда "Реала" открыл первую социально-спортивную школу в Украине
15
 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
28
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
6
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 606
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua