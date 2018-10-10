Можем иметь 5 чемпионов: промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими

Промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими. Фото - sector.depo.ua

Украинские боксеры - лучшие в мире. Уже через два месяца мы потенциально можем иметь 5 чемпионов мира: к Александру Усика, Василию Ломаченко и Артёму Далакяну, который владеет чемпионским поясом WBA в суперлегком весе, могут присоединиться Сергей Деревянченко и Александр Гвоздик. Об этом заявил известный британский менеджер Эдди Хирн. Он представляет интересы обладателя титулов по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, "почетного" чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью.

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"Я не знаю, что у вас здесь, в Украине, есть в воде. Но ваши боксеры - лучшие в мире на данный момент! Ломаченко и Усик - мы бы хотели видеть этих ребят на поединках в Великобритании как можно чаще. Вам тоже нужны эти примеры для подражания, чтобы вдохновлять следующие поколения. И представьте, как молодые ребята с Украины говорят: "Я хочу быть новым Ломаченко. Я хочу быть следующим Усиком ". И таким образом вы сдвигаете бокс с любительского уровня. А Украина всегда была очень сильной на любительском ринге. Что касается других боксеров, я думаю, их чемпионство в основном вопрос времени. В Деревянченко - бой с Дэнни Джейкобсом 27 октября, у Гвоздика - поединок с Адонисом Стивенсоном 1 декабря. Это два поединка за чемпионские титулы, поэтому потенциально вы можете иметь 5 чемпионов мира уже в первую неделю декабря", - говорит 39-летний Хир, передает Klitshko-brothers.

Недавно, британец Эдди Хирный стал сопромоутером абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика.

Украинские чемпионы мира Василий Ломаченко и Александр Усикопинилися среди лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии читателей Sky Sports.