"Мою машину обстреляли не за долги" - лидер "Динамо"

Денис Гармаш стал лучшим игроком "Динамо" в октябре. Фото: ФК "Динамо" Киев

Футболист киевской сборной Украины и киевского "Динамо" 31-летний Денис Гармаш рассказал об обстреле своего автомобиля, который произошел несколько лет тому назад.

Злоумышленники обстреляли Porsche футболиста в паркинге его дома. Никто не пострадал.

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"Я до сих пор не разобрался, что это было. Уже и не разбираюсь, потому что прошло два или три года. Некоторые СМИ сразу писали, что это за какие-то долги, за ставки, но это не то. Если бы я был должен денег, я бы сразу признался и взял бы у кого-то одолжить. У того же Игоря Михайловича Суркиса попросил бы дать мне зарплату наперед. Это не то, что пишут. Кто это был, честно, не нашли, но мне Игорь Михайлович помогал в этой ситуации. Сказал мне: "Не волнуйся, их нашли, но я тебе не скажу, кто это".

Первые два месяца было страшно. Но я был уверен, что никаких долгов у меня не было, поэтому сказал семье вести себя спокойно и не переживать. Если бы я был должен, тогда можно было бы волноваться. А так у меня даже не было врагов, так что я неделю переживал, а потом все стало нормально", - сказал Гармаш в эфире канала "BurBuzz".

Денис Гармаш выступает за первую команду "Динамо" с 2009 года. В составе киевлян провел 204 матча и забил 29 голов. Трижды выигрывал Кубок и чемпионат Украины. В 2009 году стал победителем молодежного Евро в составе сборной Украины. 19 ноября "Динамо" проведет матч 15-го тура УПЛ против "Черноморца". Отчет об игре читайте на нашем сайте.