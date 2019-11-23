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суббота, 23 ноября 2019 20:11

"Моя бабушка ночью собирала колоски на поле" – Федорчук

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&quot;Моя бабушка ночью собирала колоски на поле&quot; – Федорчук
Федорчук говорит, что в СССР футболистов ограждали от исторических трагедий

Футбольный тренер Олег Федорчук рассказал, кто из его воспитанников уважал Голодомор.

- Прежде всего - Владимир Гоменюк. Он сам родом из очень патриотической семьи. Его дядя - украинский священник. Поэтому тема Голодомора для него всегда была болезненной. Видно, что игрок переживал ее сердцем. Удивлялся, что на Волыни голода не было, хотя земля хуже, а в Черкасской - был. Потому что на Волыни не было коммунистов.

Еще один волынянин - Александр Чижевский. Игрок всегда с трепетом говорил об убитых голодом.

Когда дед приходил с работы и засыпал - только тогда семья выходила ночью на поле, чтобы собрать колоски

Из современных игроков - Дмитрий Шастал с "Александрии". Очень образованный парень, всесторонне развитый, интеллектуал. Всегда мог поддержать тему, привести какие-то исторические примеры.

Олег Викторович говорит, что Голодомор не прошел мимо и его семьи.
- Мой дед имел многодетную семью. Был председателем колхоза, но семья голодала. Когда дед приходил с работы и засыпал - только тогда семья выходила ночью на поле, чтобы собрать колоски.

- В свое время я долго расспрашивал о Голодоморе тещу. Она - 1924 года рождения. Говорила, что Голодомора не было, но детей на улицу боялись выпускать. Почему боялись? Потому что их могли поймать и съесть. Разве это не Голодомор?


Федорчук говорит, что из всех народов бывшего Советского Союза только русские не признают Голодомор.

- Последний раз я был в Москве в 1999 году. Прекратил общаться с русскими. Они считают, что тему Голодомора Украина приватизировала, а на самом деле от него страдали все народы СССР. А грузины всегда нам сочувствовали, зная, чем был СССР.

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Лишь в ХХ веке Украина пережила три Голодомора - 1921, 1932-33 и 1946-47 годов.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
23
ноября

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