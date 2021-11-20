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суббота, 20 ноября 2021 21:00

Моуринью заявлял, что жена Шевченко командует Андреем

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21 ноября в чемпионате Италии состоится принципиальное противостояние. "Дженоа" Андрея Шевченко будет принимать "Рому" Жозе Моуринью. Начало игры - 21:45 по Киеву.

В 2006 году оба тренера были частью команды "Челси". Андрей пришел туда в качестве звездоного игрока, а Моуринью был не менее звездным тренером.

Однако их сотрудничество не принесло успеха. Шевченко пережил очень болезненный кризис. У него пропала увереннность, он перестал забивать. Журналисты усомнились в том, что португальский тренер был инициатором покупки Шевченко в "Милане". Намекали, что на самом деле Шевченко – протеже российского олигарха Романа Абрамовича.

– На самом деле это была наша совместная инициатива, – сказал Моуринью.

Шаг за шагом Шевченко шел в неверном направлении

Однако в Лондоне в Шевченко не заладилось с самого начала. Он перестал забивать:

– В "Милане" он жил, как принц, а в "Челси" у нас была другая философия, никакой королевской семьи у нас не было. Все должны были работать одинаково и доказывать, что заслуживают выходить на поле, – заявил Моуриньо. – Думаю, поэтому он потерял уверенность в себе. Шаг за шагом он шел в неверном направлении.

Позже португалец также обьяснил, что Шевченко не было в списке его первоочередных покупок.

– Его не было в моем списке, но клуб предложил его, как запасной вариант, – вдруг всмомнил Моуриньо.

Поле года работы Моур вовсе отзывался о Шевченко в пренебрежительном тоне.

  Моуринью утратил свой шарм. Фото: Reuters
Моуринью утратил свой шарм. Фото: Reuters

– Не стоит спрашивать о намерениях Шевченко у него самого. В моём доме командую я, а вот в случае с Андреем всё по-другому – стоит его жене поднять голос, как он в страхе прячется под кровать, – заявил португальский специалист.

Стоит его жене поднять голос, как Шевченко в страхе прячется под кровать

Таким образом Моуринью намекнул на то, что инициатором переезда в Лондон стала супруга футболиста Кристен Пазик, пожелавшая растить детей в англоязычной среде.

Шевченко не стал отвечать на резкий выпад "особенного".

Через несколько лет одноклубник Шевы тех времен Джон Микел опроверг слухи о конфликте между португальцем и украинским бомбардиром

– Знаю, что многие говорили об их конфликте. Но лично я никогда не видел разногласий между ними. Моуринью и Шевченко регулярно разговаривали между собой, иногда можно было увидеть, как они улыбаются. Не буду говорить, что между ними были напряженные отношения.

Возможно, это происходило в частном порядке. Но я не видел, чтобы у них были претензии друг к другу. На тренировках Моуринью пытался помочь ему стать лучше. Шевченко же был хорошим слушателем, - сказал бывший полузащитник "синих".

Также Микел вспомнил о голе Андрея Шевченко в переигровке 1/4 финала Кубка Англии с "Тоттенхэмом" (2:1) в 2007 году.

– Это был потрясающий удар. Мы думали, что это было начало чего-то, что будет поворот и он вернется. Но этого так и не случилось. Это была уже не та карьера, которую он имел в "Милане".

Не могу сказать, что он не забивал голы. "Челси" пытался вернуть его взрываемость. Все пытались помочь ему. Но я думаю, что он просто перешел в неподходящее время. Ему едва не исполнилось 30 лет, футболисты начинают немного терять в этом возрасте.

Игрок вспомнил, как вел себя бывший "милановец" в лондонской команде:

– Андрей был очень тихим парнем, из него нельзя было вытащить ни слова. Он был, вероятно, самым тихим игроком, с которым я когда-либо играл. Его резюме в "Милане" было невероятным. Я вырос, наблюдая за ним. Поэтому, когда он перешел в "Челси", это было похоже на "Вау, это сам Шева!"

Мы просто не могли понять, почему после того, как он приехал, он не говорил - ни на поле, ни на тренировочных площадках, ни за их пределами. Это было странно – сказал Микел.

И вот теперь накануне новой встречи в качестве тренеров Жозе Моуринью ответил на вопрос, какой бы совет он дал Андрею Шевченко как тренеру.

  Шевченко дебютирует в Италии. Фото: Reuters
Шевченко дебютирует в Италии. Фото: Reuters


– Советы давать не буду, но желаю ему всего наилучшего. У нас очень хорошие отношения с Шевченко, мы очень уважаем друг друга. У Андрея был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. У Шевченко-тренера уже очень хорошая база. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже по-другому, не как на суперфутболиста, а как на тренера, – сказал Моуринью.

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После 12 туров чемпионата Италии "Рома" идет шестой с 19 зачетными баллами. В "Дженоа" – всего 9. Генуэзцы находятся на 17 месте.

Автор: Юрий Стригун
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