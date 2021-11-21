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Моуринью пожелал Шевченко начать с поражения

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Моуринью пожелал Шевченко начать с поражения
Шевченко работал под руководством Моуринью. Фото: Reuters

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью в преддверии матча 13-го тура итальянской Серии А с "Дженоа" поделился мнением о новом наставнике генуэзского клуба Андрее Шевченко.

"Я не говорю, что мы абсолютно не знаем, чего ожидать от соперника, но, безусловно, мы столкнулись с некоторыми трудностями. Нам предстоит встретиться с командой, у которой новый тренер, но, в конце концов, "Дженоа" и "Рома" нуждаются в очках. Это будет интересно. Обе команды будут играть с большим желанием одержать победу.

Первое воспоминание о Шевченко — когда я увидел, как он играет. Когда ты получаешь "Золотой мяч", выигрываешь Лигу чемпионов и многие другие трофеи, ты входишь в историю. Назначение в "Дженоа" — первый опыт работы тренером в клубе для Шевченко. Он уже преуспел со сборной Украины, доказав, что у него есть чёткая философия футбола. Он спокойный лидер, потому что и в жизни является спокойным человеком. Хотел бы, чтобы он испытал то, что я испытал в своём первом матче в качестве тренера: я проиграл, но потом завоевал множество трофеев", — приводит слова Моуринью Football Italia.

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Матч чемпионата Италии "Дженоа" — "Рома" состоится сегодня, 21 ноября. Начало игры — в 22:45. "Рома" занимает 6 строчку в таблице. "Дженоа" – 17 место.

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21
ноября

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