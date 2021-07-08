Моуриньо раскритиковал арбитра матча Англия - Дания

Жозе Моуриньо возглавлял "Реал" 3 сезона. Фото: Reuters

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал спорный эпизод в полуфинале Евро Англия - Дания.

В овертайме арбитр матча Данни Маккели поставил пенальти в ворота датчан.

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"Да, потрясающая игра, но я не уверен, что вы хотите прислушаться к моему мнению. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Это точно не пенальти. Победила лучшая команда. Англия заслужила победу.

Англия была фантастической, но для меня это не пенальти. На таком уровне, в полуфинале Евро, я действительно не понимаю решение рефери. И еще меньше я не понимаю того факта, что ВАР не отменял решения судьи", - отметил Моуриньо в эфире TalkSport.

Финал Евро-2020/21 состоится в Лондоне 11 июля. Между собой сыграют Англия и Италия. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Сборная Украины на Евро смогла дойти до 1/4 финала, где проиграла Англии.