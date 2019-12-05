Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"

Маркус Рашфорд дважды забил в ворота команды Моуриньо. Фото: рейтер.

"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" обыграл "Тоттенхэм" в матче 15-го тура АПЛ 2: 1.

"Красные дьяволы" вышли вперед уже на 6-й минуте матча после точного удара Маркуса Рашфорда. "Шпоры" отыгрались перед перерывом усилиями Делли Алле.

В начале второй половины встречи "Манчестер Юнайтед" снова повел в счете. Рашфорд уверенно реализовал пенальти. "Тоттенхэм" так и не сумел сравнять счет до конца встречи. Как итог, победа Красных дьяволов - 2: 1, пишет "Спортарена"

Это поражение стало первым для "Тоттенхэма" под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо. В "шпор" португалец возглавлял именно "Манчестер Юнайтед" и сегодня наставник впервые вернулся на "Олд Траффорд" после своего увольнения.

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"Манчестер Юнайтед" набрал 21 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" с 20 очками опустился на восьмую позицию.