Моуриньо потерял лидера "Тоттенхэма" до конца сезона

Сон Хин Мин не сможет сыграть до конца сезона. Фото: ФК "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что лидер команды Сон Хин Мин в текущем сезоне уже не сыграет.

"Я не рассчитываю, что он вернется до конца сезона. Если он успеет сыграть две-три игры, то это потому, что наш пресс-атташе очень оптимистичен, и я надеюсь, что он прав. Но я не думаю об этом", - приводит слова Моуринью "ВВС".

В матче АПЛ против "Астон Виллы" корейский полузащитник сломал руку. Сначала ориентировочные сроки восстановления Сона были 6-8 недель.

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В текущем сезоне Сон Хин Мин провел в составе "Тоттенхэма" 21 матч, в которых забил 9 мячей.