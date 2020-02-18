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вторник, 18 февраля 2020 17:28

Моуриньо потерял лидера "Тоттенхэма" до конца сезона

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Моуриньо потерял лидера &quot;Тоттенхэма&quot; до конца сезона
Сон Хин Мин не сможет сыграть до конца сезона. Фото: ФК "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что лидер команды Сон Хин Мин в текущем сезоне уже не сыграет.

"Я не рассчитываю, что он вернется до конца сезона. Если он успеет сыграть две-три игры, то это потому, что наш пресс-атташе очень оптимистичен, и я надеюсь, что он прав. Но я не думаю об этом", - приводит слова Моуринью "ВВС".

В матче АПЛ против "Астон Виллы" корейский полузащитник сломал руку. Сначала ориентировочные сроки восстановления Сона были 6-8 недель.

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В текущем сезоне Сон Хин Мин провел в составе "Тоттенхэма" 21 матч, в которых забил 9 мячей.

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  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
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