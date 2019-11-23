Моуриньо обыграл Ярмоленко

Моуриньо начал с уверенной победы над командой Ярмоленко

Жозе Моуриньо с победы начал свою новую страницу в истории английской Премьер-Лиги. В гостях "особенный" обыграл во главе своего "Тоттенхэма" команду "Вест Хэм" нашего Андрея Ярмоленко со счетом - 3:2.

Гости сразу захватили инициативу, но арбитр отменил гол Кейна. Тем не менее, еще в первом тайме Сон и Моура отправили два мяча в ворота, которые защищал Роберто.

В начале второго тайма удалось отличиться и Харри Кейну, который довел счет до разгромного - 3:0.

Лишь на 73 минуте Антонио сократил отставание в счете – 1:3

На 90 минуте Огбонна забил еще один мяч – 2:3.

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Андрей Ярмоленко провел на поле 56 минут и результативными действиями не отметился. У него одна из худших оценок в матче.