Моуриньо обыграл Ярмоленко

 
Ексклюзивы
1/5
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 4077
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1017
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 792
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 837
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5625
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2205
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2223
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1206
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
Защитник бразильского клуба опозорился при пробитии решающего пенальти
Защитник бразильского клуба опозорился при пробитии решающего пенальти
Яремчук отличился за "Гент" очередным мячом
Яремчук отличился за "Гент" очередным мячом
Эмоциональное видео из раздевалки сборной после ничьей с Сербией
Эмоциональное видео из раздевалки сборной после ничьей с Сербией
Маурисио Почеттино погубил карьеру фермера
Маурисио Почеттино погубил карьеру фермера
Стал известен первый соперник Украины на Евро-2020
Стал известен первый соперник Украины на Евро-2020
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5625
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2205
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2223
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1224
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
23 ноября 2019
Просмотров: 81
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
суббота, 23 ноября 2019 16:33

Моуриньо обыграл Ярмоленко

  Комментировать
Моуриньо обыграл Ярмоленко
Моуриньо начал с уверенной победы над командой Ярмоленко

Жозе Моуриньо с победы начал свою новую страницу в истории английской Премьер-Лиги. В гостях "особенный" обыграл во главе своего "Тоттенхэма" команду "Вест Хэм" нашего Андрея Ярмоленко со счетом - 3:2.

Гости сразу захватили инициативу, но арбитр отменил гол Кейна. Тем не менее, еще в первом тайме Сон и Моура отправили два мяча в ворота, которые защищал Роберто.

В начале второго тайма удалось отличиться и Харри Кейну, который довел счет до разгромного - 3:0.

Лишь на 73 минуте Антонио сократил отставание в счете – 1:3

На 90 минуте Огбонна забил еще один мяч – 2:3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ярмоленко выгнали из школы" Динамо "- Суркис

Андрей Ярмоленко провел на поле 56 минут и результативными действиями не отметился. У него одна из худших оценок в матче.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Моуриньо обыграл Ярмоленко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Украинца прокляла русская православная церковь

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

Самое читаемое
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
7
 Просмотров: 35598
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 33615
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 31402
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому 2 Просмотров: 12366
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 11628
Спорт
"Жду Украину в четвертьфинале" – Маркевич
"Жду Украину в четвертьфинале" – Маркевич Просмотров: 423
УЕФА наказал "Мальме" перед матчем с "Динамо"
УЕФА наказал "Мальме" перед матчем с "Динамо" Просмотров: 306
Тренер "Селтика" не видит Шведа в основе команды
Тренер "Селтика" не видит Шведа в основе команды Просмотров: 117
"Не могу дождаться Миколенко и Цыганкова в составе европейских клубов" – глава профсоюза футболистов Нидерландов
"Не могу дождаться Миколенко и Цыганкова в составе европейских клубов" – глава профсоюза футболистов Нидерландов Просмотров: 297
Михайлюк обыграл Лэня в очной дуэли между "Детройтом" и "Атлантой"
Михайлюк обыграл Лэня в очной дуэли между "Детройтом" и "Атлантой" Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
4
Против экс-главы СБУ Грицака возбудили дело
2
На Майдане Независимости проходит акция в честь Дня достоинства и свободы
2
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
2
Дело об убийстве евромайдановца Вербицкого: "слуга народа" контактировал с титушками - экс-нардеп Луценко
Голосов: 1095
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua