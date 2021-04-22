Моуриньо нашел себе новую команду

Испанская "Валенсия" заинтересована в услугах португальского наставника 58-ричнго Жозе Моуриньо.
Владелец клуба Питер Лим уже начал переговоры с Моуриньо и его агентом, сообщает The Sun.
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"Валенсия хочет уволить тренера Хави Гарсию, который не справятся с возложенными на него обязанностями. Новым руководителем должен стать Моуриньо.
Испанский клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
19 апреля Жозе Моуриньо уволили с должности тренера "Тоттенхэма". По сообщению СМИ, причиной такого решения стали плохие результаты команды и нежелание тренера поддерживать идею Суперлиги.
Шотландский "Селтик" хочет, чтобы Моуринью стал наставником команды в новом сезоне.
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