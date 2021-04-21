Моуриньо получил предложение от клуба из Шотландии

Последним клубом Моуриньо был "Тоттенхем". Фото: Reuters

Жозе Моуриньо, который на этой неделе был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма", заявил, что не нуждается в каком-либо отдыхе.

По информации The Sun, Жозе Моуриньо будет одним из кандидатов на пост главного тренера шотландского "Селтика". В феврале главный тренер "Селтика" Нил Леннон был отправлен в отставку. При этом титулованный шотландский клуб впервые за многие годы не смог завоевать ни одного трофея и в чемпионате намного отстал от главного конкурента – "Глазго Рейнджерс".

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Игроком "Селтика" является украинец Марьян Швед. Последний год он провел в аренде в бельгийском "Мехелене". Бельгийцы заявили, что не против подписать с Шведом полноценный контракт.