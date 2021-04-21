Моуриньо получил предложение от клуба из Шотландии

 
Ексклюзивы
1/5
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 747
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 198
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 351
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2250
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12906
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 945
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 477
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии
Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии
Как "Агробизнес" победил "Шахтер"
Как "Агробизнес" победил "Шахтер"
Как игрок американского клуба элегантно перебросил вратаря соперника
Как игрок американского клуба элегантно перебросил вратаря соперника
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 351
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 675
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12906
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 405
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 945
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 423
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
среда, 21 апреля 2021 14:26

Моуриньо получил предложение от клуба из Шотландии

  Комментировать
Моуриньо получил предложение от клуба из Шотландии
Последним клубом Моуриньо был "Тоттенхем". Фото: Reuters

Жозе Моуриньо, который на этой неделе был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма", заявил, что не нуждается в каком-либо отдыхе.

По информации The Sun, Жозе Моуриньо будет одним из кандидатов на пост главного тренера шотландского "Селтика". В феврале главный тренер "Селтика" Нил Леннон был отправлен в отставку. При этом титулованный шотландский клуб впервые за многие годы не смог завоевать ни одного трофея и в чемпионате намного отстал от главного конкурента – "Глазго Рейнджерс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легенда "Ливерпуля" сделал "Рейнджерс" чемпионом впервые за 10 лет

Игроком "Селтика" является украинец Марьян Швед. Последний год он провел в аренде в бельгийском "Мехелене". Бельгийцы заявили, что не против подписать с Шведом полноценный контракт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Моуриньо получил предложение от клуба из Шотландии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
апреля

Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского

Украинские студенты подожгли представительство Москвы в Лондоне

На воду спустили лайнер, который принимал участие в мировых войнах

К Земле максимально приблизилась комета Галлея

Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет

Приказ убить Дудаева отдал лично Ельцин

Вышел на экраны сериал "Уокер - техасский рейнджер"

Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска

Бывшему диктатору дали 30 лет тюрьмы

Самое читаемое
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 7650
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку Просмотров: 6885
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 5679
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
6
 Просмотров: 5292
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 4887
Спорт
Владелец "Ливерпуля" попросил прощения у болельщиков
Владелец "Ливерпуля" попросил прощения у болельщиков Просмотров: 189
Хацкевич рассказал, что думает о тренерстве Луческу
Хацкевич рассказал, что думает о тренерстве Луческу Просмотров: 207
Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии
Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии
 Просмотров: 225
"Реал" могут не допустить до еврокубков, пока президентом будет Перес
"Реал" могут не допустить до еврокубков, пока президентом будет Перес Просмотров: 153
В комнате с президентом "Ингульца" взорвалась граната
В комнате с президентом "Ингульца" взорвалась граната Просмотров: 477
Больше всего комментируют
3
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
2
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
1
Нафтогаз судится с правительством
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
1
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
Голосов: 276
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть