Почему "Шахтер" должен побороться за Моуриньо

Жозе Моуриньо остался без работы. Фото: REUTERS

Английский "Тоттенхэм" объявил об отставке Жозе Моуриньо.

Португальский тренер смог продержаться в команде менее двух сезонов. Результаты команды не впечатляли. Кроме того, Моуриньо не нашел общего языка с владельцем клуба по участию команды в Суперлиге

Главный редактор журнала "Футбол" Артём Франков специально для Gazeta.ua прокомментировал увольнение Моуриньо и поделился ожиданиями от его дальнейшей работы.

"Причин для увольнения Жозе Моуриньо было предостаточно. Но кто делает это за неделю до финала Кубка лиги? Заслуга попадании в финал "Тоттенхэма" португальского тренера первоочередная.

Кажется, что владелец клуба Даниэль Леви просто боится, что Моуриньо может выиграть Кубок Лиги. После этого его уже увольнять было бы труднее.

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В СМИ писали, что Моуриньо выступил против вхождения команды в Суперлигу. Это выглядит реальным. Он не будет держать в себе, а выразит свое отношение. Не стоит забывать, что Жозе - большой патриот Португалии. Когда он видит, что его родная страна не имеет ничего общего с Суперлигой, то он не будет это поддерживать. Это могло также стать причиной конфликта с Леви.

Возможно, "Шахтёр" теперь воспользуется ситуацию и попытается пригласить Моуриньо. Донецкой команде нужен португалоязычный тренер для работы с бразильцами. Сейчас у Жозе не будет большого выбора предложений. Почему бы не попробовать? "

Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм" в конце 2019 года. В текущем сезоне команда идет на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

К этому тренер работал с "Челси", "МЮ", "Реалом", "Интером" и Порту. Контракт наставника "Шахтёра" Луиша Каштру с командой действует до конца сезона. СМИ называют главным кандидатом на его замену итальянца Роберто Де Дзебри.