Моуриньо хочет сорвать переход Миколенко в "Эвертон"

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Итальянская "Рома" заинтересована в услугах защитника "Динамо" и сборной Украины 22-летнего Виталия Миколенко.

Команда Жозе Моуриньо сделала предложение Игорю Суркису по трансферу игрока, сообщает Аsromalive.it.

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Римляне готовы выложить за защитника €20 млн. "Динамо" пока не дало ответа "волкам", однако их шансы подписать Миколенко выглядят меньше, чем у английского "Эвертона", который соглашается заплатить за защитника €23 млн.

Источник сообщает, что руководство "Динамо" намерено принять окончательное решение по трансферу в январе, когда обсудит все детали потенциального договора с каждым из претендентов на игрока.

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Воспитывался в Академии "Динамо". С 2017 года стал игроком первой команды. За "Динамо" провел 89 матчей и забил шесть голов. Стал чемпионом Украины сезона 2020/21 и обладателем Кубка страны того же сезона. В составе сборной Украины участвовал в Евро-2020/21. Провёл в составе национальной команды 21 матч.