Московский ЦСКА предлагает невероятную сумму за экс-игрока "Карпат"

Хорхе Карраскаль играл за "Карпаты" с 2017 по 2019 годы. Фото ФК "Карпаты"

Московский ЦСКА увеличил предложение по 22-летнему колумбийскому атакующему полузащитнику "Ривер Плейт" Хорхе Карраскалю, сообщает Primera Edición.

По данным источника, московский клуб предложил за полузащитника € 9 млн. Сообщается, что ЦСКА рассчитывал подписать Карраскаля за € 7,5 млн, однако получил отказ от аргентинского клуба. "Ривер Плейт" планирует продать Карраскаля за сумму не менее € 10 млн.

Карраскаль перешёл в "Ривер Плейт" зимой этого года из львовских "Карпат". Украинский клуб получит свой процент из перепродажи игрока. Чем выше сумма предложения, тем больше получат "Карпаты".

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В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 8 матчах аргентинской Суперлиги, а также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 матчах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с "Ривер Плейт" рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 2,7 млн.