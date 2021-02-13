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суббота, 13 февраля 2021 13:26

Мороз не позволил провести матч "Колос" – "Шахтер"

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Мороз не позволил провести матч &quot;Колос&quot; – &quot;Шахтер&quot;
На завтра прогнозируют послабление морозов. Фото "Колос"

Украинская Премьер-лига подтвердила перенос матча 14-го тура УПЛ "Колос" – "Шахтер" с 13 на 14 февраля.

"Матч 14-го тура "Колос" – "Шахтер", который должен был состояться сегодня в Ковалевке, из-за неблагоприятных погодных условий перенесен на завтра по соглашению сторон.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало матча в 14:00", – сказано в заявлении УПЛ.

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"Шахтер" идет вторым в чемпионате, отставая от "Динамо" на один балл.

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