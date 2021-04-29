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четверг, 29 апреля 2021 09:06

Мораес рискует больше не сыграть за "Шахтёр"

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Мораес рискует больше не сыграть за &quot;Шахтёр&quot;
Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Форвард сборной Украины и донецкого "Шахтёра" 34-летний Жуниор Мораес пропустит ближайшие девять месяцев.

Перед матчем против "Александрии" нападающий получил травму колена.

"Жуниор на прошлой неделе получил очень тяжелую травму - разрыв боковой и передней крестообразной связок колена.

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Это одна из самых сложных травм, которые встречаются в футболе. После нее будет длительный период послеоперационной реабилитации - девять месяцев, чтобы вернуть игрока в футбол. Форвард улетел в Испанию, где в одной из местных клиник Мораесом ему сделали операция.

По возвращении в Украину футболиста ждет период восстановления", - сказал врач команды Вадим Попов в комментарии официальному сайту"Шахтёра".

Контракт футболиста с "горняками" действует до завершения 2021 года. Мораес рискует не сыграть больше "Шахтёр" в официальных матчах.

Жуниор Мораес выступает за "Шахтёр" с 2018 года. До этого играл в Украину за "Динамо" и Металлург "Донецк.

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ. В 2019 году принял украинское гражданство и выступает за сборную Украины.

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