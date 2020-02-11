Мораес назвал три клуба, которые хотели его подписать

Нападающий донецкого сборной Украины и "Шахтера" Жуниор Мораес заявил, что три итальянские клуба хотели видеть его в своем составе.
"У меня нет желания покидать Украину, ведь я привык ко всему. Недавно мне сказали, что "Рома", "Милан" и "Дженоа" интересуются мной, но я решил остаться и подписать новый контракт с "Шахтером" еще на 2 года.
Теперь я надеюсь оставить след со сборной Украины. Я был бы рад, если бы мне удалось сделать что-то важное на чемпионате Европы", - цитирует Мораес Topsport.bg.
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Жуниор Мораес перебрался в Украину в 2011 году. Играл за "Металлург" Донецк, киевское "Динамо". Последние два сезона защищает цвета "Шахтера".
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