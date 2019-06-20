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пятница, 21 июня 2019 11:01

Мораес намекнул, что покинет "Шахтер"

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Мораес намекнул, что покинет &quot;Шахтер&quot;
Мораес не скрывает своего желания играть на "Сантос"

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес посетил клубную базу "Сантоса".

Экс-игрок бразильского "Сантоса" Жуниор Мораес в будущем вновь может выступать за свой первый клуб, о чем сообщил сам форвард.

"Я играю со своими друзьями из "Шахтера", мне очень весело с ними. "Сантос" – самая известная команда в мире, откуда вышли в свет король футбола Пеле и многие другие звезды. Очень скучаю по Бразилии, я был очень молод, когда уехал отсюда. С тех пор многое изменилось. Возникает вопрос, как это будет снова – сыграть за "Сантос". Я всегда болею за эту команду," – сказал Мораес.

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Натурализованный бразилец выступал за "Сантос" в 2006-2009-х. Контракт 32-летнего нападающего с донецким клубом рассчитан до лета 2020-го.

https://24tv.ua
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21
июня

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