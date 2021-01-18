Монзуль вошла в тройку лучших арбитров десятилетия среди женщин

Украинский арбитр Екатерина Монзуль попала в топ-3 лучших арбитров десятилетия среди женщин

Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS - составила список лучших рефери среди женщин за последнее десятилетие, сообщает официальный сайт организации.

1-ю строчку в нем заняла немка Бибиана Штайнхаус, набрав 171 балл. 2-й из 135 баллами стала швейцарка Эстер Штаубли. Замыкает почетную тройку представительница украинского судейского цеха Монзуль - 124 балла.

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Екатерина Монзуль начала профессиональную карьеру рефери 2002 года. Арбитр ФИФА с 2004 года. 24 сентября 2005-го дебютировала на международной арене в товарищеском матче между женскими сборными Финляндии и Польши. Работала на женских Евро 2009-го и 2013 года. С сезона 2010/2011 регулярно обслуживает поединки женской Лиги чемпионов. В УПЛ дебютировала 3 апреля 2016 года в матче между "Волынью" и "Черноморцем", став 1-й главной женщиной-арбитром в Украине.