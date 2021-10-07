Монзуль будет работать на матче сборной Англии

 
Ексклюзивы
1/5
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 2772
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1017
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1116
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1359
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1593
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1179
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1233
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 693
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Испания оборвала рекордную серию сборной Италии
Испания оборвала рекордную серию сборной Италии
Игроки сборной Украины сделали подарки детям
Игроки сборной Украины сделали подарки детям
Петраков поздравил Шапаренко с днем рождения: "Чтобы ты финнов порвал на куски"
Петраков поздравил Шапаренко с днем рождения: "Чтобы ты финнов порвал на куски"
Кличко побил россиянина на глазах его поклонников
Кличко побил россиянина на глазах его поклонников
Бывший игрок сборной Украины забил фантастический гол во второй лиге
Бывший игрок сборной Украины забил фантастический гол во второй лиге
Интервью
1/5
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 513
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 963
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2079
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 504
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8523
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 18
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
четверг, 07 октября 2021 16:27

Монзуль будет работать на матче сборной Англии

  Комментировать
Монзуль будет работать на матче сборной Англии
Екатерина Монзуль работала на финальном матче Кубка Украины-2020. Фото: Football.ua

Украинский арбитр Екатерина Монзуль будет работать на матче отбора к Кубку мира-2022.

Украинку назначили главным судьей матча Андорра - Англия, сообщает официальный сайт УЕФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер сборной Австрии недоволен работой Монзуль

Ассистировать Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR будет отвечать французский арбитр Стефани Фраппар.

Украинский арбитр имеет опыт работы на матчах квалификации Кубка мира. Монзуль была главным судьей матча между сборными Австрии и Фарерских островов.

Поединок между Андоррой и Англией состоится 9 октября. Начало встречи в 21:45.
Монзуль считают одной из лучших украинских футбольных рефери. Ей доверят ведущие матчи чемпионата и Кубка Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Монзуль будет работать на матче сборной Англии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Корона первого короля исчезла

Американцы зашли в Афганистан

Самое читаемое
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 5229
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 4446
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
 1 Просмотров: 3006
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 2772
Гороскоп на 6 октября: кому этой осенью достанется самый щедрый подарок
Гороскоп на 6 октября: кому этой осенью достанется самый щедрый подарок
 1 Просмотров: 2259
Спорт
Эксперт назвал причину конфликта Петракова и Малиновского
Эксперт назвал причину конфликта Петракова и Малиновского Просмотров: 468
Стало известно, сколько готов ПСЖ платить Мбаппе
Стало известно, сколько готов ПСЖ платить Мбаппе Просмотров: 144
Стало известно, сколько Катар потратил на подготовку к Кубку мира
Стало известно, сколько Катар потратил на подготовку к Кубку мира Просмотров: 135
Бывший игрок сборной Украины признался, что участвовал в договорных матчах
Бывший игрок сборной Украины признался, что участвовал в договорных матчах Просмотров: 414
Стало известно, при каком условии пустят болельщиков на матч Украина - Босния и Герцеговина
Стало известно, при каком условии пустят болельщиков на матч Украина - Босния и Герцеговина Просмотров: 162
Больше всего комментируют
13
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
3
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
2
Кроме "слуг": в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова
Голосов: 113
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть