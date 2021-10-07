Монзуль будет работать на матче сборной Англии

Украинский арбитр Екатерина Монзуль будет работать на матче отбора к Кубку мира-2022.
Украинку назначили главным судьей матча Андорра - Англия, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Ассистировать Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR будет отвечать французский арбитр Стефани Фраппар.
Украинский арбитр имеет опыт работы на матчах квалификации Кубка мира. Монзуль была главным судьей матча между сборными Австрии и Фарерских островов.
Поединок между Андоррой и Англией состоится 9 октября. Начало встречи в 21:45.
Монзуль считают одной из лучших украинских футбольных рефери. Ей доверят ведущие матчи чемпионата и Кубка Украины.
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