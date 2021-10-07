Монзуль будет работать на матче сборной Англии

Екатерина Монзуль работала на финальном матче Кубка Украины-2020. Фото: Football.ua

Украинский арбитр Екатерина Монзуль будет работать на матче отбора к Кубку мира-2022.

Украинку назначили главным судьей матча Андорра - Англия, сообщает официальный сайт УЕФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер сборной Австрии недоволен работой Монзуль

Ассистировать Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За VAR будет отвечать французский арбитр Стефани Фраппар.

Украинский арбитр имеет опыт работы на матчах квалификации Кубка мира. Монзуль была главным судьей матча между сборными Австрии и Фарерских островов.

Поединок между Андоррой и Англией состоится 9 октября. Начало встречи в 21:45.

Монзуль считают одной из лучших украинских футбольных рефери. Ей доверят ведущие матчи чемпионата и Кубка Украины.