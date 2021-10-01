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пятница, 01 октября 2021 14:27

Монзуль будет работать на матче "Динамо" - "Шахтер"

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Монзуль будет работать на матче &quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтер&quot;
Екатерина Монзуль судила финальный матч Кубка Украины-2020. Фото: УАФ

Украинский арбитр Екатерина Монзуль будет работать на центральном матче 10-го тура между "Динамо" и "Шахтером" в роли арбитра ВАР.

Главным судьей матча станет львовянин Александр Шандор, сообщает УАФ.

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На линиях Шандору будут помогать Семен Шлончак из Черкасс и Дмитрий Запороженко из Запорожья. Четвертый арбитр - Игорь Пасхал из Херсона.

Матч между "Динамо" и "Шахтером" начнется в 19:30. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. Киевляне в турнирной таблице опережают горняков на три очка.

Александр Шандор работает на матчах УПЛ с прошлого сезона. Он еще ни разу не работал на матчах между "Шахтером" и "Динамо".

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