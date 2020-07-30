Монзуль будет обслуживать финальную часть Лиги чемпионов

Екатерина Монзуль работала на финальном матче Кубка Украины-2020. Фото: "Динамо" от Шурика

Украинский арбитр Екатерина Монзуль будет работать в финальной части женской Лиги чемпионов.

Комитет арбитров УЕФА назначил бригаду арбитров во главе с Екатериной Монзуль на финальный турнир женской Лиги чемпионов 2019/20, сообщает официальный сайт УАФ.

Монзуль будут помогать ее ассистенты - Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Кроме украинской бригады судей, на турнире еще будут работать 24 арбитра из 24 стран мира.

Турнир пройдет с 21 по 30 августа в Испании.

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Бригада судей во главе с Екатериной Монзуль является одной из лучших в УПЛ. Ей доверяют самые важные матчи футбольного сезона в Украине.