Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта

21 июля 2002 года в Сеуле, Южная Корея, состоялся знаменитый бой между 22-летним украинцем Тарасом Биденко и 28-летним российским гигантом Николаем Валуевым. Фрагменты этого горячего противостояния до сих пор популярны в соцсетях и массово распространяются пользователями. Бой завершился спорной победой россиянина, который защитил свой промежуточный титул PABA супертяжелом весе.

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В ринге встретились две противоположности. Молодой малоопытный украинский боксер проводил всего лишь четвертый поединок на профи-ринге - и сразу 12-раундовый! Его соперник же имел в списке 28 боев - все победные. Валуев имел огромное преимущество в росте - 20 сантиметров - и около полсотни килограммов в весе. Но это не смутило Биденко.

Тарас своим мужеством и бесстрашием заслужил уважение местной публики, каждое его удачное действие встречали аплодисментами. Он грамотно провел бой, был мобильный, быстрый, техничный, постоянно переигрывал и обманывал соперника. И даже нокдаун в восьмом раунде, в котором побывал украинец, не остановил его.

Кульминация наступила в заключительном раунде, когда боксер по прозвищу "Каменная башка" пропустил множество мощных ударов, завершал бой на автопилоте, но все-таки дождался финального гонга на своих двух ногах.

Валуев завершал бой на автопилоте

После окончания поединка местная публика громко приветствовала Биденко, а решение судей в пользу Валуева - 118:111, 116:112 и 117:111 - встретила недовольным гулом. Сенсации не произошло и Биденко не смог нанести первое поражение в карьере будущем двукратном чемпиону мира по версии WBA и депутату Госдумы.

Тарас Биденко до боя за полноценный чемпионский титул так и не добрался, ограничившись получением многих титулов. В 2013 году он завершил профи-карьеру, имея 28 побед и 6 поражений.