Молодежная сборная Украины проиграла Финляндии в стартовом матче отбора Евро 2021

Руслан Ротань начал работу в молодежной сборной Украины с поражения в официальных матчах

Молодежная сборная начала отбор к Евро 2021 с домашнего поражения.

Сборная Украины Ю-21 в родных стенах, в Запорожье, уступила Финляндии Ю-21 в матче квалификации чемпионата Европы-2021 со счетом 0: 2.

Счет на 18-й минуте открыл Беньямин Каллмана. Во втором тайме на 81-й минуте второй мяч с пенальти провел Онни Валакари.

Отборочный турнир Евро-2021 (Ю-21).

Украина - Финляндия - 0: 2

Беньямин Кельман (18, Онни Валакари 81( с пенальти)

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Это был первый матч в отборочной группе 8 до молодежного Евро-2021. Также в группе с Украиной и Финляндией играют сборные Дании, Мальты, Северной Ирландии и Румынии