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вторник, 10 сентября 2019 20:41

Молодежная сборная разгромила Мальту в квалификации к Евро-2021

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Молодежная сборная разгромила Мальту в квалификации к Евро-2021
Назарий Русин записал на свой счет гол и ассист в матче против Мальты

Сегодня в Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

Счет в матче на 17-й минуте открыл форвард "Мариуполя" Дмитрий Топалов. Практически сразу при его непосредственном участии Украина удвоила преимущество — Топалов ассистировал Назарию Русину.

Украина сделала счет разгромным уже на 40-й минуте — Русин ассистом помог отличиться партнеру по луганской "Заре" Богдану Ледневу. Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда забил Георгий Цитаишвили.

Как итог, Украина Ю-21 набрала свои первые очки в квалификации — начала же она отбор с сенсационного домашнего поражения от Финляндии (0:2).

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Следующий свой матч команда Руслана Ротаня проведет 10 октября на выезде против Румынии.

https://sportarena.com
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