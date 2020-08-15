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суббота, 15 августа 2020 06:11

Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
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Тей Кларк - невероятно сексуальная 22-летняя австралийская легкоатлетка.

Девушка специализируется на тройном прыжке и прыжках в длину. В 16 лет Тэй выиграла серебряную медаль юношеских Олимпийских игр.

При этом мировую известность Кларк заработала не своими спортивными показателями, она известна как одна из самых сексуальных спортсменок мира. Несмотря на юный возраст красавица уже имеет свой собственный бренд, а также мечтает создать фонд поддержки молодых спортсменов. А на Instagram девушки подписаны более 70 тыс. человек.

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Фото: instagram
Фото: instagram
Фото: instagram
Фото: instagram
Фото: instagram

Словацкая фитнес-модель 30-летняя Люсия Яворчекова отправилась на отдых в Грецию. И порадовала своих поклонников горячим снимком.

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Дата
15
августа

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